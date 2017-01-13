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  • 13.01, 14:55

Экс-солистка группы «Лицей» скончалась из-за травмы головы

3 комментария
<nobr>Экс-солистка</nobr> группы «Лицей» скончалась <nobr>из-за</nobr> травмы головы

Экс-солистка группы «Лицей» скончалась из-за травмы головы

<nobr>Экс-солистка</nobr> группы «Лицей» скончалась <nobr>из-за</nobr> травмы головы
  • Фото: @roshtakovazhanna /instagram.com

    • Во Владивостоке скончалась бывшая солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова. Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель Прохор Шаляпин.

    Прохор Шаляпин: «Мы дружили с 1999 года, с той самой „Утренней звезды“, в которой Жанна тоже участвовала».

    По словам певца, он разговаривал с Роштаковой за несколько часов до трагедии. Шаляпин отметил, что его подруга планировала переехать в Москву.

    В понедельник мне позвонила друг моей юности — Жанна Роштакова @roshtakovazhanna , которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался , как ребёнок . Говорю, мол, сразу встретимся , пойдем туда, сюда … Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года , с той самой «Утренней звезды» , в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились.. Мы всегда были «на одной волне» . Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года… Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце.. #жаннароштакова #RIP #люблю #будупомнить

    Фото опубликовано Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)




    В комментарии изданию «Дни.Ru» Шаляпин рассказал, что к смерти привел несчастный случай, произошедший у Роштаковой дома.

    Прохор Шаляпин: «Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь».

    По словам Шаляпина, тело обнаружили лишь через сутки. Жанне Роштаковой было 33 года.

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