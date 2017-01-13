Экс-солистка группы «Лицей» скончалась из-за травмы головы

Во Владивостоке скончалась бывшая солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова. Об этом в своем Instagram сообщил исполнитель Прохор Шаляпин.
По словам певца, он разговаривал с Роштаковой за несколько часов до трагедии. Шаляпин отметил, что его подруга планировала переехать в Москву.
В понедельник мне позвонила друг моей юности — Жанна Роштакова @roshtakovazhanna , которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался , как ребёнок . Говорю, мол, сразу встретимся , пойдем туда, сюда … Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года , с той самой «Утренней звезды» , в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились.. Мы всегда были «на одной волне» . Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года… Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце.. #жаннароштакова #RIP #люблю #будупомнить
В комментарии изданию «Дни.Ru» Шаляпин рассказал, что к смерти привел несчастный случай, произошедший у Роштаковой дома.
Прохор Шаляпин: «Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь».
По словам Шаляпина, тело обнаружили лишь через сутки. Жанне Роштаковой было 33 года.
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