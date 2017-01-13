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  • 13.01, 14:55
Кудрин назвал условие удвоения ВВП России. ВВП, Кудрин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Кудрин назвал условие удвоения ВВП России

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Кудрин назвал условие удвоения ВВП России

Кудрин назвал условие удвоения ВВП России

    Россия может удвоить ВВП к 2035 году, если будут проведены структурные реформы. Об этом на Гайдаровском форуме заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

    Если развитие пойдет по инерционному пути, то экономика вырастет только в полтора раза, предупредил экс-глава Минфина.

    Алексей Кудрин: «Руководство ставит задачу. Мы все понимаем, что нашей стране нужно жить с темпами экономического роста выше среднемирового, чтобы сохранить долю нашей экономики в мировой системе. И выйти на эти темпы достаточно непросто».

    Среди основных проблем Кудрин назвал демографические вызовы, санкции, технологическое отставание, низкую производительность труда и плохую подготовку кадров.

    А начинать реформы нужно с системы государственного управления, потому что российская экономика является «государственно-центричной», уверен глава Центра стратегических разработок.

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