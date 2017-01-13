Кудрин назвал условие удвоения ВВП России

Россия может удвоить ВВП к 2035 году, если будут проведены структурные реформы. Об этом на Гайдаровском форуме заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Алексей Кудрин: «Руководство ставит задачу. Мы все понимаем, что нашей стране нужно жить с темпами экономического роста выше среднемирового, чтобы сохранить долю нашей экономики в мировой системе. И выйти на эти темпы достаточно непросто».
Среди основных проблем Кудрин назвал демографические вызовы, санкции, технологическое отставание, низкую производительность труда и плохую подготовку кадров.
А начинать реформы нужно с системы государственного управления, потому что российская экономика является «государственно-центричной», уверен глава Центра стратегических разработок.
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