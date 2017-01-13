Ментовские войны
Недоступно в Вашей стране
Ментовские войны 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.01, 14:55
«Ты, тварь, еще и жалуешься!»: сотрудница «Почты России» ответила недовольной клиентке. Белгород, Почта России, скандалы, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Ты, тварь, еще и жалуешься!»: сотрудница «Почты России» ответила недовольной клиентке

13 комментариев

«Ты, тварь, еще и жалуешься!»: сотрудница «Почты России» ответила недовольной клиентке

«Ты, тварь, еще и жалуешься!»: сотрудница «Почты России» ответила недовольной клиентке

    Жительница Белгорода Софья Жилина сообщила, что столкнулась с хамским отношением сотрудницы отделения «Почты России». О поведении сотрудницы почтовой организации женщина рассказала в социальной сети.

    Все началось с того, что Софья Жилина в почтовом отделении пожаловалась на несвоевременную отправку почтовых уведомлений. Через некоторое время с недовольной клиенткой связалась неизвестная женщина, предположительно, являющаяся сотрудницей того самого почтового отделения. Она отправила Жилиной серию аудиофайлов с оскорблениями. Возмущенная клиентка решила выложить их в Сеть.

    Из сообщений предполагаемой сотрудницы «Почты России»: «Ты пришла на почту, тебе выдали посылку, а ты, тварь, еще и жалуешься, рыло ты! Если ты безработная, сидишь дома и дрокаешь писю, то там люди работают с 8 и до 17! Дура, иди работай, у тебя, видимо, мозгов нету, по лицу видно: сосущая голова. Мы свою почту в обиду не дадим!»

    Софья считает, что ее оскорбила начальница почтового отделения. Она планирует направить жалобу в вышестоящее региональное отделение.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru