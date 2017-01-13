«Ты, тварь, еще и жалуешься!»: сотрудница «Почты России» ответила недовольной клиентке

Жительница Белгорода Софья Жилина сообщила, что столкнулась с хамским отношением сотрудницы отделения «Почты России». О поведении сотрудницы почтовой организации женщина рассказала в социальной сети.

Все началось с того, что Софья Жилина в почтовом отделении пожаловалась на несвоевременную отправку почтовых уведомлений. Через некоторое время с недовольной клиенткой связалась неизвестная женщина, предположительно, являющаяся сотрудницей того самого почтового отделения. Она отправила Жилиной серию аудиофайлов с оскорблениями. Возмущенная клиентка решила выложить их в Сеть.: «Ты пришла на почту, тебе выдали посылку, а ты, тварь, еще и жалуешься, рыло ты! Если ты безработная, сидишь дома и дрокаешь писю, то там люди работают с 8 и до 17! Дура, иди работай, у тебя, видимо, мозгов нету, по лицу видно: сосущая голова. Мы свою почту в обиду не дадим!»Софья считает, что ее оскорбила начальница почтового отделения. Она планирует направить жалобу в вышестоящее региональное отделение.