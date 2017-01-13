«Ты, тварь, еще и жалуешься!»: сотрудница «Почты России» ответила недовольной клиентке

Жительница Белгорода Софья Жилина сообщила, что столкнулась с хамским отношением сотрудницы отделения «Почты России». О поведении сотрудницы почтовой организации женщина рассказала в социальной сети.
Из сообщений предполагаемой сотрудницы «Почты России»: «Ты пришла на почту, тебе выдали посылку, а ты, тварь, еще и жалуешься, рыло ты! Если ты безработная, сидишь дома и дрокаешь писю, то там люди работают с 8 и до 17! Дура, иди работай, у тебя, видимо, мозгов нету, по лицу видно: сосущая голова. Мы свою почту в обиду не дадим!»
Софья считает, что ее оскорбила начальница почтового отделения. Она планирует направить жалобу в вышестоящее региональное отделение.
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