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  • 13.01, 14:55
Мужчина с дочерью доплыли на сломавшемся катамаране из Новой Зеландии до Австралии. Австралия, корабли и суда, Новая Зеландия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мужчина с дочерью доплыли на сломавшемся катамаране из Новой Зеландии до Австралии

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Мужчина с дочерью доплыли на сломавшемся катамаране из Новой Зеландии до Австралии

Мужчина с дочерью доплыли на сломавшемся катамаране из Новой Зеландии до Австралии

Мужчина с дочерью доплыли на сломавшемся катамаране из Новой Зеландии до Австралии

    В Австралии спасли мужчину и его шестилетнюю дочь, которые больше месяца провели в открытом море на сломанном судне. Все это время береговые службы искали пропавших путешественников из Новой Зеландии.

    Алан Лэнгдон и его дочь Кью отправились на короткую морскую прогулку на небольшом катамаране. И вскоре перестали выходить на связь. Оказалось, что шторм повредил руль управления судном, возможности позвать на помощь не было, и они оказались в открытом море.

    Вскоре яхта попыталась зайти в австралийский порт. По словам Алана, он, как опытный моряк, решил, что безопаснее не пытаться вернуться в Новую Зеландию, а дрейфовать в сторону Австралии.

    Алан Лэнгдон: «У судна был сломан один из рулей. Я ждал хорошую погоду, чтобы его починить, но море не успокаивалось, нас относило на юг. Так что вариантов было немного, держались направления на Австралию. А когда пришвартовались, я даже точно не знал, где именно мы находимся».

    Однако есть и другая версия случившегося. Поскольку на катамаране оказался запас еды на несколько месяцев, то не исключено, что мужчина, у которого есть австралийское гражданство, пытался похитить своего ребенка у бывшей жены. Та в свою очередь уже заявила, что будет подавать на экс-супруга в суд.

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