В Ревде отменили почти все автобусы из-за нечищеных улиц

Пассажиры общественного транспорта в городе Ревда под Екатеринбургом массово пересели на такси. Можно было бы позавидовать зажиточным горожанам, но только раскошеливаются они вынужденно.

После продолжительных снегопадов коммунальщики не успевают расчищать дороги. Передвигаться по некоторым из них по-настоящему опасно из-за льда. В местной ГИБДД отменили большую часть автобусных маршрутов, пока рабочие не наведут порядок. Вот только сообщить пассажиром об этом никто не удосужился. В мороз люди вышли на остановки и не сразу сообразили, что транспорт не ходит.Печальная статистика вынудила автоинспекцию на такие серьезные меры. После недавнего снегопада несколько пешеходов попали под колеса машин, застряв в сугробах. Счет авариям без пострадавших идет на десятки.Накаты на проезжей части, сугробы на обочинах и снежные валы на тротуарах — автоинспекторы выяснили, что в некоторых местах снег не убирался еще с новогодних праздников. Поэтому, пока они не убедятся в том, что по дорогам прошла техника коммунальщиков, запрет на движение общественного транспорта не отменят. Водители тем временем ждут в автопарках, готовые выехать по первому слову.В администрации города заверили, что техника будет работать чуть ли не круглосуточно. В автотранспортных предприятиях тоже сидеть сложа руки не намерены и уже предлагают работодателям писать заявления на организацию заказных рейсов по перевозке сотрудников. Виновных в этом транспортном коллапсе сотрудники ГАИ намерены привлечь к административной ответственности.Подробности — в видеоматериале.