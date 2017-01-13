Пилот Flydubai мог испугаться короткой ВПП в Екатеринбурге и вынужденно сел в Челябинске

Пилот самолета авиакомпании Flydubai, вынужденно севшего 12 января в аэропорту Челябинска, по предварительным данным, мог испугаться, что ему не хватит длины
ТАСС в транспортной прокуратуре Свердловской области, по этой причине пилот мог принять решение о посадке на резервном аэродроме.
взлетной-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово.
Из сообщения прокуратуры: «Согласно информации из открытых источников, пилот самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего по маршруту Дубай — Екатеринбург, испугался садиться в аэропорту Кольцово из-за снегопада. Он посчитал, что ему не хватит длины ВПП в аэропорту Екатеринбурга, и поэтому принял решение уйти на запасной аэродром города Челябинска. Сейчас эта информация проверяется».
Транспортная прокуратура по факту вынужденной посадки самолета проводит проверку. В частности, надзорный орган выяснит, насколько были соблюдены права пассажиров. В свою очередь в пресс-службе авиакомпании Flydubai сообщили, что рейс авиакомпании был перенаправлен в аэропорт Челябинска «в связи с незначительной технической неисправностью». Там отметили, что пассажиров доставили из Челябинска в Екатеринбург на автобусе.
Напомним, накануне самолет авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Челябинске. В пресс-службе воздушной гавани Екатеринбурга Кольцово заявили, что командир самолета сообщил о технических проблемах. Он принял решение посадить борт в Челябинске, так как там были более благоприятные условия.
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