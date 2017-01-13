Премьера НТВ: братья Чадовы, Агния Дитковските, Павел Прилучный и Сергей Жигунов в новом сериале «Дело чести»

Телеканал НТВ готовит премьеру нового драматического сериала «Дело чести». Это семейная сага о непростой судьбе двух братьев, роли которых исполнили Алексей и Андрей Чадовы. Также в сериале задействованы Агния Дитковските, Сергей Жигунов, Татьяна Васильева и другие знаменитые актеры.

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История начинается в 1990-х годах. Семья Назаровых перебирается из провинциального городка в Москву в поисках лучшей жизни. Отец семейства открывает небольшой магазин, взяв крупную сумму в долг. Но он не успевает ничего заработать, так как весь товар похищают.Не выдержав тяжелого удара, он кончает жизнь самоубийством, а его супруга сходит с ума от горя. Братья Назаровы — Иван (Алексей Чадов) и Александр (Андрей Чадов) — во что бы то ни стало решают отомстить обидчикам. Но для мести они выбирают два абсолютно разных пути. Иван внедряется в бандитскую группировку, чтобы бороться с мафией изнутри. Александр же становится юристом, рассчитывая добиться справедливости с помощью буквы закона.Отношения братьев становятся напряженными. И тут судьба преподносит им сюрприз: оба молодых человека влюбляются в одну девушку Ольгу (Агния Дитковските). Но любовный треугольник превращается в квадрат, когда в сражение за сердце Ольги вступает бизнесмен Вадим Садальский (Сергей Жигунов).В погоне за местью главным героям предстоит погрязнуть в противоборстве мафиозных кланов, один из которых возглавляет Нина Георгиевна, роль которой исполняет народная артистка РФ Татьяна Васильева. Насколько далеко готов зайти каждый из братьев? И что окажется важнее — кровные узы или собственные интересы?Премьера сериала «Дело чести» состоится на телеканале НТВ зимой 2017 года.