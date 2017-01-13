В Японии раскупили саке, которое похвалил Путин во время визита

После того как российский президент на итоговой конференции в Японии положительно отозвался о саке, которое ему подали на рабочем ужине в Ямагути, оно в течение недели исчезло с прилавков магазинов.РИА Новости.
Такафуми Сумикава: «Саке „Восточная красавица. Первый штандарт“, которое одобрил президент Путин, было раскуплено с наших складов меньше, чем за неделю».
По его словам, всего компания производит в год около 20 тысяч бутылок этого напитка. Как сказал Сумикава, он не был уведомлен о том, что «Восточную красавицу» подадут Владимиру Путину, поэтому последующая реакция покупателей стала для «Сумикава сюдзо» полной неожиданностью.
Такафуми Сумикава: «Телефон разрывался от звонков. Сейчас у нас не осталось ни одной бутылки. На „Восточную красавицу. Первый штандарт“, которую пил российский президент, очередь ожидания составляет 2–3 месяца».
Как он отметил, покупатели охотятся за всей линейкой напитков этой марки. Всего в год компания производит 250 тысяч бутылок «Восточной красавицы» разных видов. Но сейчас на складе компании нет ни одной.
Напомним, президент Владимир Путин 16 декабря, отвечая на вопрос журналиста, пошутил, что ему удалось прикоснуться только к одному горячему источнику в Японии — саке местного производства «Восточная красавица».
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