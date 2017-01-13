В Крыму заступает на боевое дежурство полк, вооруженный С-400 «Триумф»

Личный состав полка прошел переобучение и в августе минувшего года выполнил тренировочные пуски ракет на учениях
ТАСС.
«Кавказ-2016».
Пресс-служба Южного военного округа: «В зенитно-ракетном полку 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированном в Крыму, 14 января состоится ритуал заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона С-400 „Триумф“».
Гвардейский зенитно-ракетный Севастопольско-Феодосийский полк получил С-400 «Триумф» на вооружение в прошлом году. Личный состав успешно прошел переобучение, в частности, провел тестовые запуски ракет.
С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Установки могут поражать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, а также баллистические цели, скорость которых достигает 4,8 км/с.
Комментарии