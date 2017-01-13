Братаны-2
Братаны-2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.01, 11:54

В Крыму заступает на боевое дежурство полк, вооруженный С-400 «Триумф»

3 комментария

В Крыму заступает на боевое дежурство полк, вооруженный С-400 «Триумф»

В Крыму заступает на боевое дежурство полк, вооруженный <nobr>С-400</nobr> «Триумф»

Личный состав полка прошел переобучение и в августе минувшего года выполнил тренировочные пуски ракет на учениях «Кавказ-2016».

Дислоцированный в Крыму зенитно-ракетный полк, на вооружении у которого система С-400 «Триумф», официально заступит на боевое дежурство в субботу, передает ТАСС.

Пресс-служба Южного военного округа: «В зенитно-ракетном полку 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированном в Крыму, 14 января состоится ритуал заступления на боевое дежурство командного пункта и дивизиона С-400 „Триумф“».

Гвардейский зенитно-ракетный Севастопольско-Феодосийский полк получил С-400 «Триумф» на вооружение в прошлом году. Личный состав успешно прошел переобучение, в частности, провел тестовые запуски ракет.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Установки могут поражать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, а также баллистические цели, скорость которых достигает 4,8 км/с.

Новости по теме

Воссоединение Крыма с Россией

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru