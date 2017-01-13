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  • 13.01, 13:25
На Сахалин в качестве эксперимента завезли благородных оленей. Алтайский край, животные, олени, Сахалин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Сахалин в качестве эксперимента завезли благородных оленей

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На Сахалин в качестве эксперимента завезли благородных оленей

На Сахалин в качестве эксперимента завезли благородных оленей

На Сахалин в качестве эксперимента завезли благородных оленей

    Сахалинские животноводы решились на эксперимент, который долгие годы не удавался советским специалистам: завести на остров маралов — благородных оленей. Раньше это сделать не получалось из-за браконьеров. Чтобы не повторить ошибки, сахалинцы решили пока придержать животных на специальной ферме.

    Если бы сейчас завезенные благородные олени спасались бегством от тигров, то наверняка оставили бы хищников без обеда. Однако в данном случае такая стремительность — следствие перенесенного стресса. Целую неделю парнокопытные провели в путешествии из Алтая на Сахалин, преодолев семь тысяч километров в тесном автофургоне и в трюме морского парома. Сейчас обитатели первой на острове мараловой фермы приходят в себя и живут в режиме карантина.

    Геннадий Добренко, руководитель станции по борьбе с болезнями животных: «Раздается корм, и мы смотрим за тем, кто подходит первым, кто отстает, не хромает ли кто. Основные показатели здоровья животного — это как они поедают корм. Пока у нас все нормально».

    К приезду подопечных владельцы фермы подготовили богатый витаминами зимний рацион. Маралов кормят сеном и комбикормом. Освоиться на новом месте вдали от привычных материковых гор предстоит сотне самцов и их благородных подружек. В успехе эксперимента специалисты не сомневаются. По крайней мере, сахалинской зимы переселенцы из Алтая точно не испугались.

    Айлчи Курумишев, оленевод: «Климат там, конечно, более жесткий зимой. Там морозы лютые такие. И снега побольше. На Сахалине таких морозов не бывает точно. Они не привередливые животные, приживутся».

    Раньше сахалинские животноводы занимались разведением лишь северных оленей. Особенно преуспели в этом коренные жители острова, для которых оленеводство и рыбалка до сих пор остаются традиционными промыслами. Идею заселить сахалинские леса еще и благородными подвидами рогатого семейства попытались воплотить в советские годы, но дело не пошло. Завезенных с материка изюбрей беспощадно истребляли браконьеры.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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