<nobr>Братаны-2</nobr>
Братаны-2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.01, 11:53
В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков. Москва, зима, метель, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

1 комментарий

В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

    Коммунальные службы Москвы перевели на усиленный режим работы. В устранении последствий снегопада, который накрыл столичный регион накануне, участвуют более 40 тысяч человек, также к работам привлекли 11 тысяч единиц спецтехники.

    За сутки в регионе выпало до 8 миллиметров осадков, это одна пятая часть месячной нормы, сообщили в Гидрометцентре России. Высота сугробов в некоторых районах столицы достигла 30 см. Сегодня синоптики прогнозируют облачность, небольшой снегопад и гололедицу на дорогах. В столице погода установится на уровне 5–7 градусов ниже нуля, а в области столбик термометра может опуститься до минус 10.

    Накануне снегопад привел к серьезным пробкам на дорогах. Загруженность магистралей оценили в 8 баллов, а в столичных аэропортах были задержаны десятки рейсов из-за погодных условий.

    Согласно прогнозам, завтра столичный регион также останется под влиянием циклона. В Москве и Подмосковье потеплеет, но снегопады продолжатся. Как ожидается, к понедельнику в столице может выпасть до 15 мм осадков, что составит треть месячной нормы.

    Новости по теме

    Осень-зима 2016–2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru