В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

Коммунальные службы Москвы перевели на усиленный режим работы. В устранении последствий снегопада, который накрыл столичный регион накануне, участвуют более 40 тысяч человек, также к работам привлекли 11 тысяч единиц спецтехники.
Накануне снегопад привел к серьезным пробкам на дорогах. Загруженность магистралей оценили в 8 баллов, а в столичных аэропортах были задержаны десятки рейсов из-за погодных условий.
Согласно прогнозам, завтра столичный регион также останется под влиянием циклона. В Москве и Подмосковье потеплеет, но снегопады продолжатся. Как ожидается, к понедельнику в столице может выпасть до 15 мм осадков, что составит треть месячной нормы.
Комментарии