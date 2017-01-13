В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков

Коммунальные службы Москвы перевели на усиленный режим работы. В устранении последствий снегопада, который накрыл столичный регион накануне, участвуют более 40 тысяч человек, также к работам привлекли 11 тысяч единиц спецтехники.

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За сутки в регионе выпало до 8 миллиметров осадков, это одна пятая часть месячной нормы, сообщили в Гидрометцентре России. Высота сугробов в некоторых районах столицы достигла 30 см. Сегодня синоптики прогнозируют облачность, небольшой снегопад и гололедицу на дорогах. В столице погода установится на уровне 5–7 градусов ниже нуля, а в области столбик термометра может опуститься до минус 10.Накануне снегопад привел к серьезным пробкам на дорогах. Загруженность магистралей оценили в 8 баллов, а в столичных аэропортах были задержаны десятки рейсов из-за погодных условий.Согласно прогнозам, завтра столичный регион также останется под влиянием циклона. В Москве и Подмосковье потеплеет, но снегопады продолжатся. Как ожидается, к понедельнику в столице может выпасть до 15 мм осадков, что составит треть месячной нормы.