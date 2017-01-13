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  • 13.01, 11:54
Трейдеры попросили власти Мексики выкупить и закрыть Twitter. Twitter, Мексика, Трамп Дональд, биржи, валюта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трейдеры попросили власти Мексики выкупить и закрыть Twitter

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Трейдеры попросили власти Мексики выкупить и закрыть Twitter

Трейдеры попросили власти Мексики выкупить и закрыть Twitter

    Дональд Трамп дорого обходится мексиканским трейдерам. Его заявления в Twitter изо дня в день обваливают местную валюту.

    Как сообщает агентство Bloomberg, трейдеры подумали и решили: вместо того чтобы каждый раз тратиться на поддержку песо, лучше просто взять и выкупить Twitter, а затем закрыть его навсегда. Такой вариант для экономики выйдет дешевле.

    Только на этой неделе местному Центробанку пришлось потратить 2 миллиарда долларов на укрепление песо, в то время как весь Twitter стоит 12 миллиардов.

    Курс мексиканского песо к доллару обновил исторический минимум 11 января на заявлениях избранного президента США о строительстве стены на границе с Мексикой.

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