Трейдеры попросили власти Мексики выкупить и закрыть Twitter

Дональд Трамп дорого обходится мексиканским трейдерам. Его заявления в Twitter изо дня в день обваливают местную валюту.агентство Bloomberg, трейдеры подумали и решили: вместо того чтобы каждый раз тратиться на поддержку песо, лучше просто взять и выкупить Twitter, а затем закрыть его навсегда. Такой вариант для экономики выйдет дешевле.
Только на этой неделе местному Центробанку пришлось потратить 2 миллиарда долларов на укрепление песо, в то время как весь Twitter стоит 12 миллиардов.
Курс мексиканского песо к доллару обновил исторический минимум 11 января на заявлениях избранного президента США о строительстве стены на границе с Мексикой.
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