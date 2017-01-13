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  • 13.01, 11:53
Сирийские школьники поблагодарили российских сверстников за подарки. войны и вооруженные конфликты, дети и подростки, подарки, Сирия, терроризм, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сирийские школьники поблагодарили российских сверстников за подарки

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Сирийские школьники поблагодарили российских сверстников за подарки

Сирийские школьники поблагодарили российских сверстников за подарки

Сирийские школьники поблагодарили российских сверстников за подарки

    В освобожденном Алеппо продолжаются восстановительные работы. Там постепенно открываются школы. Многие из них были сильно повреждены при обстрелах. Тем не менее в тех классах, где заниматься можно, уже проводятся уроки. Чтобы поднять настроение детям, сотрудники Центра по примирению привезли им подарки от российских сверстников и прямо во дворе учебного заведения развернули полевую кухню.

    Сирийские дети толпой скандируют «спасибо, Россия!». Искренние слова благодарности сирийских школьников адресованы их российским сверстникам, передавшим подарки: больше 500 ранцев, наполненных канцелярскими принадлежностями, игрушками и тульскими пряниками. Последнее уже скорее на десерт, а основное блюдо — армейская каша. Сотрудники Центра по примирению накрыли детям стол прямо на школьном дворе.

    Хасан Абдулла, школьник: «Эта еда хорошая, и жители России — очень хорошие. Россия нам помогает во всем. Спасибо, очень вкусно».

    Во время ведения боевых действий школа в районе Салах ад-Дин находилась буквально на линии соприкосновения. Кварталы, некогда контролируемые боевиками, находятся от учебного заведения совсем близко. И то, что дети получали образование, не давало террористам покоя. Это учебное заведение они обстреливали ежедневно из минометов и стрелкового оружия. Тем не менее школа не прекращала работу ни на один день.

    Следы этих обстрелов до сих пор как раны на школьных стенах. И некоторые — слишком глубокие. В один из классов снаряд угодил прямо во время урока. При обстрелах детей прятали в подвалах. Когда стрельба стихала, снова выводили на занятия. За годы войны много детей погибли, многие были ранены.

    Бригады строителей сейчас по всему городу восстанавливают сотни школ, разрушенных обстрелами. Где-то обходится косметическим ремонтом, но большинство требуют капитального. До войны в Алеппо работало больше 40 тысяч учебных заведений. Сейчас — не больше половины. В школы возвращаются учителя, несмотря на то, что зарплата небольшая. Профессия учителя в Сирии считается одной из самых престижных и уважаемых.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.

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