Грабители с битой отобрали пакет с 1,5 млн рублей у мужчины в Москве

Двое неизвестных на юге Москвы избили мужчину битой, а затем забрали у него пакет с 1,5 млн рублей.Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, инцидент произошел на Кировоградской улице.
Из сообщения ГУ МВД по Москве: «В отдел полиции от 33-летнего пострадавшего поступило сообщение о разбое. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что к нему подошли двое неизвестных, один из которых ударил его по голове битой, после чего открыто похитили у него пакет, в котором находились личные 1 млн. 500 тыс. рублей, а затем скрылись».
В ведомстве также отметили, что возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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