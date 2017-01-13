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  • 13.01, 10:23

Грабители с битой отобрали пакет с 1,5 млн рублей у мужчины в Москве

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Грабители с битой отобрали пакет с 1,5 млн рублей у мужчины в Москве

Грабители с битой отобрали пакет с 1,5 млн рублей у мужчины в Москве

Двое неизвестных на юге Москвы избили мужчину битой, а затем забрали у него пакет с 1,5 млн рублей.

Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, инцидент произошел на Кировоградской улице.

Из сообщения ГУ МВД по Москве: «В отдел полиции от 33-летнего пострадавшего поступило сообщение о разбое. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что к нему подошли двое неизвестных, один из которых ударил его по голове битой, после чего открыто похитили у него пакет, в котором находились личные 1 млн. 500 тыс. рублей, а затем скрылись».

В ведомстве также отметили, что возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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