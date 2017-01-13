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  • 13.01, 10:23

Суд в Нидерландах признал законным изъятие у журналистов материалов по MH17

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Суд в Нидерландах признал законным изъятие у журналистов материалов по MH17

Суд в Нидерландах признал законным изъятие у журналистов материалов по MH17

Суд в Нидерландах признал законным изъятие у независимых журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса материалов по крушению Boeing 777 на востоке Украины.

По словам Стефана Бека, суд разрешил властям использовать часть материалов, собранных журналистами в районе авиакатастрофы в Донбассе, а еще часть — уничтожить. В частности, планируется удалить кадры запечатлевшие задержание Спеккерса в аэропорту Амстердама.

Стефан Бек: «Судья признал конфискацию материалов оправданной. Мы не согласны с этим. Они хотят удалить часть фотографий, а часть скопировать. Собираемся сделать встречное предложение следственной группе. Надеюсь, они его примут. Если нет, мы будем обжаловать решение».

BREAKING:
Judge has decided that confiscation material is justified. We do not agree on this. They want to erase part of…

Posted by Stefan Beck on Thursday, January 12, 2017


В обмен на сохранение всех фотографий журналисты готовы сделать расплывчатыми лица членов следственной группы и поделиться снимками, сделанными на месте трагедии при условии, что они сами определят, что именно должно быть передано следствию.

Стефан Бек и Мишель Спеккерс были задержаны в аэропорту Амстердама сразу после возвращения с Украины.

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