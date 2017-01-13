Суд в Нидерландах признал законным изъятие у журналистов материалов по MH17

Суд в Нидерландах признал законным изъятие у независимых журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса материалов по крушению Boeing 777 на востоке Украины.
Стефан Бек: «Судья признал конфискацию материалов оправданной. Мы не согласны с этим. Они хотят удалить часть фотографий, а часть скопировать. Собираемся сделать встречное предложение следственной группе. Надеюсь, они его примут. Если нет, мы будем обжаловать решение».
BREAKING:Posted by Stefan Beck on Thursday, January 12, 2017
Judge has decided that confiscation material is justified. We do not agree on this. They want to erase part of…
Стефан Бек и Мишель Спеккерс были задержаны в аэропорту Амстердама сразу после возвращения с Украины.
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