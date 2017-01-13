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  • 13.01, 08:51

Идентифицированы более 70 жертв крушения Ту-154

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  • Фото РИА Новости, Артур Лебедев
Идентифицированы более 70 жертв крушения <nobr>Ту-154</nobr>

Идентифицированы более 70 жертв крушения Ту-154

Идентифицированы более 70 жертв крушения <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото РИА Новости, Артур Лебедев

    • Эксперты по ДНК-экспертизе установили личности более 70 погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.

    Родственники погибших ознакомлены с результатами идентификации, сообщили ТАСС в бюро судебно-медицинской экспертизы.

    Среди опознанных — Елизавета Глинка, руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, и девять представителей СМИ — Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов (Первый канал), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский («Звезда»), Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов (НТВ).

    Ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января. По предварительной информации, 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

    Совет по правам человека сообщил, что Елизавета Глинка будет похоронена 16 января на Новодевичьем кладбище.

    Всего на борту Ту-154 находились 92 человека.

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