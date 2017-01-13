Идентифицированы более 70 жертв крушения Ту-154

Эксперты по
ТАСС в бюро судебно-медицинской экспертизы.
ДНК-экспертизе установили личности более 70 погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.
Среди опознанных — Елизавета Глинка, руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, и девять представителей СМИ — Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов (Первый канал), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский («Звезда»), Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов (НТВ).
Ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января. По предварительной информации, 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
Совет по правам человека сообщил, что Елизавета Глинка будет похоронена 16 января на Новодевичьем кладбище.
Всего на борту Ту-154 находились 92 человека.
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