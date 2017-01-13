В Мельбурне прошла жеребьевка первого раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В мужском одиночном разряде первая ракетка России Андрей Кузнецов получил в соперники в первом круге японца Кэя Нисикори — пятый номер посева.Константин Кравчук сразится с Джоном Изнером (США, 19), Карен Хачанов — с Адрианом Маннарино, Михаилу Южному достался Маркос Багдатис (Кипр), Даниилу Медведеву и Дмитрию Турсунову — соперники из квалификации.Первая ракетка мира британец Энди Маррей свой стартовый матч проведет с Ильей Марченко из Украины, а действующий победитель Australian Open серб Новак Джокович — второй номер посева — встретится с испанцем Фернандо Вердаско.В женской части турнира Светлана Кузнецова сыграет в первом круге Открытого чемпионата Австралии с колумбийкой Марианой Дуке-Мариньо. Россиянка получила на турнире восьмой номер посева.В число сеяных вошли еще четыре российских теннисистки. Елена Веснина (14) встретится с соперницей из квалификации, Дарья Касаткина (23) — с Пэн Шуай (Китай), Анастасия Павлюченкова (24) — с россиянкой Евгенией Родиной, Екатерина Макарова (30) — также с соотечественницей Екатериной Александровой.Еще одна российская теннисистка, не вошедшая в число сеяных, Ирина Хромачева в первом круге сыграет против Сораны Кырстя из Румынии.Первый номер посева и действующая победительница Australian Open немка Ангелик Кербер свой стартовый матч проведет с украинкой Лесей Цуренко. Серена Уильямс (2) встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.Матчи первого круга пройдут 16 и 17 января. Завершится турнир 29 января.