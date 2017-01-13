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  • 13.01, 07:21
«Мара на грани нервного срыва»: адвокат Багдасарян шокирован «суровым наказанием». Москва, автомобили, аресты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Мара на грани нервного срыва»: адвокат Багдасарян шокирован «суровым наказанием»

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«Мара на грани нервного срыва»: адвокат Багдасарян шокирован «суровым наказанием»

«Мара на грани нервного срыва»: адвокат Багдасарян шокирован «суровым наказанием»

    Ближайшие 15 суток скандально известная уличная гонщица Мара Багдасарян проведет под административным арестом. Такое решение вынес суд с формулировкой «за уклонение от обязательных работ».

    Участницу гонок золотой молодежи на Gelandewagen взяли под арест прямо в зале, где проходило заседание. Причина — два дня прогула обязательных работ. Правда, адвокат уверяет, что Мара пропустила их по уважительной причине — она якобы болеет.

    Давид Кимулария, адвокат Мары Багдасарян: «Мара себя чувствует плохо, она на грани нервного срыва, ее родители — тоже. Все переживают. Никто не может понять, почему суд вынес такое суровое наказание».

    Суд приговорил Мару Багдасарян к почти 600 часам обязательных работ в качестве подсобного рабочего в одном из муниципальных учреждений Москвы. Девушка получила наказание за нарушения правил дорожного движения, оскорбления сотрудников полиции и 55 неоплаченных штрафов.

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