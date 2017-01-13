ВВС Израиля уничтожили склад боеприпасов под Дамаском

Израильские ВВС нанесли ряд авиаударов по военному аэропорту на западе Дамаска. Об этом сообщает командование сирийской правительственной армии.ракетного обстрела был уничтожен склад боеприпасов, что привело к серии взрывов.
Информации о том, есть ли погибшие или пострадавшие, пока нет. В сирийской армии утверждают, что в момент атаки возле склада не было большого числа военных.
На место ЧП были направлены кареты скорой помощи. Сирийская армия назвала удар «вопиющей атакой» и предупредила Израиль о возможных ответных мерах.
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