Обама растрогал Байдена до слез, вручив высшую награду США

Уходящий президент США Барак Обама вручил
вице-президенту Джозефу Байдену Президентскую медаль свободы — высшую гражданскую награду страны.
Обама произнес речь, в которой похвалы Байдену перемежались шутками. Президент рассказал, что «второй номер» разрешил ему поговорить с папой римским Франциском, а также подружился с Леди Гагой. По словам Обамы, Байден устраивал розыгрыши в президентском самолете, а однажды переоделся официантом на своей вечеринке, чтобы удивить гостей, передает РИА Новости.
Барак Обама, президент США: «Так что, Джо, за проявленную тобой веру в американцев, за всю твою службу, которая позволит укрепить следующие поколения, в последний раз в качестве президента я рад вручить тебе нашу высшую гражданскую награду — Президентскую медаль свободы».
Под бурные аплодисменты зала Байден несколько раз утирал слезы. В ответном слове вице-президент несколько раз упомянул свою супругу, а также сыновей Хантера и Бо, который скончался от онкологического заболевания в 2015 году, сообщает ТАСС.
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