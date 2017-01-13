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  • 13.01, 05:49
Обама растрогал Байдена до слез, вручив высшую награду США. Байден, Обама Барак, США, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обама растрогал Байдена до слез, вручив высшую награду США

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Обама растрогал Байдена до слез, вручив высшую награду США

Обама растрогал Байдена до слез, вручив высшую награду США

Обама растрогал Байдена до слез, вручив высшую награду США
  • Фото Associated Press © 2017, Susan Walsh

    • Уходящий президент США Барак Обама вручил вице-президенту Джозефу Байдену Президентскую медаль свободы — высшую гражданскую награду страны.

    Награждение прошло на церемонии проводов уходящей администрации и стало настоящим сюрпризом для Байдена.

    Обама произнес речь, в которой похвалы Байдену перемежались шутками. Президент рассказал, что «второй номер» разрешил ему поговорить с папой римским Франциском, а также подружился с Леди Гагой. По словам Обамы, Байден устраивал розыгрыши в президентском самолете, а однажды переоделся официантом на своей вечеринке, чтобы удивить гостей, передает РИА Новости.

    Барак Обама, президент США: «Так что, Джо, за проявленную тобой веру в американцев, за всю твою службу, которая позволит укрепить следующие поколения, в последний раз в качестве президента я рад вручить тебе нашу высшую гражданскую награду — Президентскую медаль свободы».

    Под бурные аплодисменты зала Байден несколько раз утирал слезы. В ответном слове вице-президент несколько раз упомянул свою супругу, а также сыновей Хантера и Бо, который скончался от онкологического заболевания в 2015 году, сообщает ТАСС.

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