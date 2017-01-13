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  • 13.01, 02:48
Стритрейсерша Багдасарян получила 15 суток за двухдневный прогул. Москва, автомобили, аресты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стритрейсерша Багдасарян получила 15 суток за двухдневный прогул

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Стритрейсерша Багдасарян получила 15 суток за двухдневный прогул

Стритрейсерша Багдасарян получила 15 суток за двухдневный прогул

    Скандально известная гонщица Мара Багдасарян арестована на 15 суток из-за того, что пропустила два дня обязательных работ.

    Как сообщил РИА Новости официальный представитель УФССП России по Москве Тимур Коробицын, Багдасарян пропустила два дня обязательных работ без законных оснований, хотя знала о последствиях неисполнения решения суда.

    В четверг мировой участок Савёловского районного суда назначил наказание стритрейсерше в виде ареста на 15 суток. Мара Багдасарян была взята под стражу в зале суда.

    Багдасарян было назначено почти 600 часов исправительных работ после того, как выяснилось, что за девушкой числятся десятки неоплаченных штрафов. Также участница скандальной гонки на Geladewagen отбыла два административных ареста по 10 и 14 суток.

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