Робот-юрист заменит 3 тысячи сотрудников «Сбербанка»

«Сбербанк» в 2017 году сократит 3 тысячи рабочих мест
из-за робота-юриста, который будет выполнять соответствующую работу.
Вадим Кулик: «Буквально в четвертом квартале мы запустили робота-юриста, который может сам писать исковые заявления. Это один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия 2017 года».
Как ожидают в «Сбербанке», процесс роботизации позднее затронет и другие специальности, передает РИА Новости.
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