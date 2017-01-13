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  • 13.01, 05:49

Робот-юрист заменит 3 тысячи сотрудников «Сбербанка»

2 комментария

Робот-юрист заменит 3 тысячи сотрудников «Сбербанка»

<nobr>Робот-юрист</nobr> заменит 3 тысячи сотрудников «Сбербанка»

«Сбербанк» в 2017 году сократит 3 тысячи рабочих мест из-за робота-юриста, который будет выполнять соответствующую работу.

Об этом зампред правления «Сбербанка» Вадим Кулик сообщил, выступая на Гайдаровском форуме.

Вадим Кулик: «Буквально в четвертом квартале мы запустили робота-юриста, который может сам писать исковые заявления. Это один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия 2017 года».

Как ожидают в «Сбербанке», процесс роботизации позднее затронет и другие специальности, передает РИА Новости.


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