Более 5 тысяч коммунальщиков вышли убирать снег в Подмосковье

Более 5,5 тысячи коммунальщиков задействованы в уборке снега в Подмосковье. Муниципальные службы ЖКХ работают в усиленном режиме
ТАСС, снег убирают 1700 тракторов, подметальных и снегоуборочных машин. Особое внимание уделяется расчистке подходов к социальным объектам, остановкам общественного транспорта и внутридворовым территориям. Дорожки и тротуары обрабатывают противогололедными средствами.
из-за снегопада.
Снегопад обрушился на Москву и область накануне вечером, из-за непогоды в аэропортах столицы отменили и задержали десятки рейсов.
Как ожидается, снег в столичном регионе будет идти до утра понедельника.
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