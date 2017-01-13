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  • 13.01, 05:49

Более 5 тысяч коммунальщиков вышли убирать снег в Подмосковье

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Более 5 тысяч коммунальщиков вышли убирать снег в Подмосковье

Более 5 тысяч коммунальщиков вышли убирать снег в Подмосковье

Более 5,5 тысячи коммунальщиков задействованы в уборке снега в Подмосковье. Муниципальные службы ЖКХ работают в усиленном режиме из-за снегопада.

Как сообщает ТАСС, снег убирают 1700 тракторов, подметальных и снегоуборочных машин. Особое внимание уделяется расчистке подходов к социальным объектам, остановкам общественного транспорта и внутридворовым территориям. Дорожки и тротуары обрабатывают противогололедными средствами.

Снегопад обрушился на Москву и область накануне вечером, из-за непогоды в аэропортах столицы отменили и задержали десятки рейсов.

Как ожидается, снег в столичном регионе будет идти до утра понедельника.

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