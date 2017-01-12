Этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет в норвежском Ставангере вместо Челябинска

Норвежский Ставангер примет финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был состояться в Челябинске с 10 по 12 марта.сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Отмечается, что на соревнования отводится два дня, а не три.
22 декабря ISU вынес решение о переносе из Челябинска финального этапа Кубка мира, запланированного на 10–12 марта 2017 года. Оно было принято из-за рекомендаций МОК по переносу спортивных соревнований из России, вынесенных после обнародования второй части доклада Макларена.
В частности, из России были перенесены этапы Кубка мира по биатлону, чемпионат мира по бобслею и скелетону, а также финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.
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