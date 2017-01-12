Паутина
Недоступно в Вашей стране
Паутина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.01, 22:16

Этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет в норвежском Ставангере вместо Челябинска

комментировать

Этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет в норвежском Ставангере вместо Челябинска

Этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет в норвежском Ставангере вместо Челябинска

Норвежский Ставангер примет финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был состояться в Челябинске с 10 по 12 марта.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Отмечается, что на соревнования отводится два дня, а не три.

22 декабря ISU вынес решение о переносе из Челябинска финального этапа Кубка мира, запланированного на 10–12 марта 2017 года. Оно было принято из-за рекомендаций МОК по переносу спортивных соревнований из России, вынесенных после обнародования второй части доклада Макларена.

В частности, из России были перенесены этапы Кубка мира по биатлону, чемпионат мира по бобслею и скелетону, а также финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

Новости по теме

Допинговые скандалы

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru