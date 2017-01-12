Проницательная музыкальность: в Петербурге простились с легендой ВИА

На Серафимовском кладбище города проводили в последний путь Анатолия Васильева — основателя вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», который скончался на 82-м году жизни.

Анатолий Васильев — легендарный советский музыкант, гитарист, благодаря которому в СССР появился сам жанр ВИА, а отечественная эстрада начала приближаться к западным стандартам.Именно благодаря Васильеву была поставлена первая рок-опера в СССР «Орфей и Эвридика», а кинозрители услышал игру на электрогитаре. Также он участвовал в записи музыки к фильму «Я шагаю по Москве».Он родился в Ленинграде в 1935 году и уже в 18 лет играл в джазовом оркестре. Потом был знаменитый ансамбль «Дружба», увлечение Beatles, и в 66-м Васильев решает, что можно сделать так же, как на Западе, где одни и те же люди и играют, и поют на сцене. Первому в Союзе ВИА — вокально-инструментальному ансамблю — название придумывают не сами музыканты, а поклонники. У «Поющих гитар» сразу — ошеломительный успех.Сам Васильев с удовольствием вспоминал, как на одном из первых концертов в Текстильном институте он с музыкантами не мог попасть внутрь: толпу перед входом в итоге пришлось обливать из брандспойта. И вскоре уже никто не удивлялся, когда «Поющие гитары» собирали аншлаг на стадионе имени Кирова — 110 тысяч зрителей., музыкант: «Самое главное достоинство руководителя Васильева, что он не мешал коллективу творить. Саша Фёдоров, Женька приносили песни. Он понимал, что они моложе и несут ту струю, которая понравится другим людям. И это умение не мешать, а наоборот, помочь — большое ценное качество руководителя, никогда не орать, людей не унижать».И сегодня никто не может понять, как ему все удавалось: как можно было утвердить репертуар почти целиком из западных композиций? Как он отказывался от патриотических советских песен и при этом продолжал работать? Как находил таланты — в «Поющих гитарах» в разное время пели чуть ли не все будущие звезды: Асадуллин, Антонов, Понаровская. Проницательный, интеллигентный, очень требовательный — он сам, кажется, не стремился ни к богатству, ни к славе.расскажет о жизни легенды. Подробнее — в репортаже.