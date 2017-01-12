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  • 12.01, 22:16

Марин Ле Пен посетила резиденцию Трампа в Нью-Йорке

2 комментария

Марин Ле Пен посетила резиденцию Трампа в Нью-Йорке

Марин Ле Пен посетила резиденцию Трампа в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

Кандидат в президенты Франции и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен была замечена сегодня журналистами в нью-йоркском небоскребе «Трамп-тауэр», который является резиденцией избранного президента США.

Как передает агентство Reuters, Ле Пен была замечена в тот момент, когда проводила встречу с тремя неизвестными лицами. При этом она отказалась ответить на вопросы журналистов о цели ее визита, отмечает агентство. Встречалась ли она с Трампом, неизвестно.

Ранее Ле Пен положительно отзывалась о победе Трампа на выборах президента США, заявляя, в частности, что его избрание может привести к кардинальному изменению внешнеполитического курса Вашингтона с отказом от постоянного силового вмешательства в конфликты в различных регионах.

По ее мнению, избрание главой американского государства кандидата от демократов Хиллари Клинтон стало бы куда более негативным для Франции.

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