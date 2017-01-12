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  • 12.01, 22:16
Петербургские джазмены посвятили Новогодний фестиваль музыкантам-юбилярам. Санкт-Петербург, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские джазмены посвятили Новогодний фестиваль музыкантам-юбилярам

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Петербургские джазмены посвятили Новогодний фестиваль музыкантам-юбилярам

Петербургские джазмены посвятили Новогодний фестиваль <nobr>музыкантам-юбилярам</nobr>

    Традиционный фестиваль джазовой музыки в 2017 году совпал с тремя важными датами.

    Сегодня в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки открылся Новогодний фестиваль, который в этом году решили посвятить сразу трем датам. Дню рождению джаз-клуба — ему исполнилось 28 лет и юбилеям легенд отечественного джаза. Гитарист Алексей Кузнецов и барабанщик Виктор Епанешников отметили 75-летие. В честь этого события Давид Голощёкин даже сел за хаммонд-орган, что он делает только в исключительных случаях.

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