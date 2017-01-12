РПЦ после получения Исаакия придется соблюдать ряд условий

Многочиленные туристы задаются вопросом, как изменится Исаакиевский собор после смены владельца. Власти города гарантируют одно: просветительскую функцию культурный объект не потеряет. А если РПЦ не будет выполнять соответствующее обязательство, договор может быть расторгнут.

Сейчас читаю, что РПЦ хотят передать Исаакиевский собор. Неделю назад приехала из Питера, этот собор впечатлил больше всего. Не передавайте! — ann.rch (@anya_rocheva) 12 января 2017 г.

@aifonline Исаакиевский собор — собственность Российского государства , при всем уважении к РПЦ , собор должен принадлежать Государству — ira mustafina (@1959Ira) 12 января 2017 г.

Вход в Исаакиевский собор сделают бесплатным — Андрей Медведев (@keziinvomu) 12 января 2017 г.

Русская православная церковь будет безвозмездно использовать Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге на протяжении 49 лет. Я не согласен — Константин Дип (@deeeeep_z) 12 января 2017 г.

Передавать ли в пользование Русской православной церкви собор, построенный специально для Русской православной церкви? Казалось бы, ответ очевиден, но, оказывается, в том единственном случае, когда речь идет об Исаакиевском соборе в Петербурге, логика вдруг дает осечку.Когда губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко подтвердил, что подписан документ о передаче собора в безвозмездное пользование Русской Православной церкви, эта новость, разумеется, вызвала активный интерес у горожан и привычно поделила общество на тех, кто за, и тех, кто против.Сторонники передачи апеллируют к логике: кому же еще передавать православный храм, если не православной церкви? Суть претензий противников сводится к знакомому революционному тезису об алчности служителей культа. Разгоревшуюся общественную дискуссию несколько осложнял тот факт, что самого документа о передаче еще никто не видел., депутат Законодательного собрания Петербурга: «Закон устанавливает процедуру. Обязательный элемент этой процедуры — это обращение религиозной организации, публикация его в Интернете, после этого орган власти принимает решение — дать или отказать».Ежегодное содержание Исаакиевского собора обходится примерно в 600 миллионов рублей. Музей берет плату за вход с туристов и зарабатывает примерно 800 миллионов рублей в год. Церковь собирать средства таким образом не может., руководитель юридической службы Московской патриархии: «Что касается допуска туда граждан, то очевидно, что на богослужения они будут проходить бесплатно, как это и принято во всех храмах России. Музейная деятельность будет осуществляться в соответствии с договорами».До революции собор оставался на содержании царского дома, поскольку даже в то время Русская православная церковь не могла себе позволить такой роскоши. Впрочем, не может и сейчас. Как стало известно, собор останется в собственности города — так же, как и музейные фонды. Глобальные реставрации будет оплачивает город, а текущие расходы и обычный ремонт берет на себя церковь, которая использует здание по назначению и отвечает за сохранность материальных ценностей. В случае невыполнения условий о сохранении музейных ценностей, договор с РПЦ может быть расторгнут., вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Новый пользователь объекта, приняв на себя обязательства по сохранению музейных ценностей, несет и риски расторжения договора в случае, если он не будет выполнять требования закона по сохранению музейных ценностей Российской Федерации».Тем временем пользователи социальных сетей, будучи не в силах упустить столь удобный повод, быстро поделились на два лагеря и вторые сутки бьются в ожесточенной словесной схватке.