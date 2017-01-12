РПЦ после получения Исаакия придется соблюдать ряд условий

Многочиленные туристы задаются вопросом, как изменится Исаакиевский собор после смены владельца. Власти города гарантируют одно: просветительскую функцию культурный объект не потеряет. А если РПЦ не будет выполнять соответствующее обязательство, договор может быть расторгнут.
Когда губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко подтвердил, что подписан документ о передаче собора в безвозмездное пользование Русской Православной церкви, эта новость, разумеется, вызвала активный интерес у горожан и привычно поделила общество на тех, кто за, и тех, кто против.
Сторонники передачи апеллируют к логике: кому же еще передавать православный храм, если не православной церкви? Суть претензий противников сводится к знакомому революционному тезису об алчности служителей культа. Разгоревшуюся общественную дискуссию несколько осложнял тот факт, что самого документа о передаче еще никто не видел.
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга: «Закон устанавливает процедуру. Обязательный элемент этой процедуры — это обращение религиозной организации, публикация его в Интернете, после этого орган власти принимает решение — дать или отказать».
Ежегодное содержание Исаакиевского собора обходится примерно в 600 миллионов рублей. Музей берет плату за вход с туристов и зарабатывает примерно 800 миллионов рублей в год. Церковь собирать средства таким образом не может.
Игумения Ксения, руководитель юридической службы Московской патриархии: «Что касается допуска туда граждан, то очевидно, что на богослужения они будут проходить бесплатно, как это и принято во всех храмах России. Музейная деятельность будет осуществляться в соответствии с договорами».
До революции собор оставался на содержании царского дома, поскольку даже в то время Русская православная церковь не могла себе позволить такой роскоши. Впрочем, не может и сейчас. Как стало известно, собор останется в собственности города — так же, как и музейные фонды. Глобальные реставрации будет оплачивает город, а текущие расходы и обычный ремонт берет на себя церковь, которая использует здание по назначению и отвечает за сохранность материальных ценностей. В случае невыполнения условий о сохранении музейных ценностей, договор с РПЦ может быть расторгнут.
Михаил Мокрецов, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Новый пользователь объекта, приняв на себя обязательства по сохранению музейных ценностей, несет и риски расторжения договора в случае, если он не будет выполнять требования закона по сохранению музейных ценностей Российской Федерации».
Тем временем пользователи социальных сетей, будучи не в силах упустить столь удобный повод, быстро поделились на два лагеря и вторые сутки бьются в ожесточенной словесной схватке.
Сейчас читаю, что РПЦ хотят передать Исаакиевский собор. Неделю назад приехала из Питера, этот собор впечатлил больше всего. Не передавайте!— ann.rch (@anya_rocheva) 12 января 2017 г.
@aifonline Исаакиевский собор — собственность Российского государства , при всем уважении к РПЦ , собор должен принадлежать Государству— ira mustafina (@1959Ira) 12 января 2017 г.
Вход в Исаакиевский собор сделают бесплатным— Андрей Медведев (@keziinvomu) 12 января 2017 г.
Русская православная церковь будет безвозмездно использовать Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге на протяжении 49 лет. Я не согласен— Константин Дип (@deeeeep_z) 12 января 2017 г.
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