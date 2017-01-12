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  • 12.01, 22:16
Екатерининский собор в Пушкине отдали РПЦ на 49 лет. РПЦ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Екатерининский собор в Пушкине отдали РПЦ на 49 лет

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Екатерининский собор в Пушкине отдали РПЦ на 49 лет

Екатерининский собор в Пушкине отдали РПЦ на 49 лет

Екатерининский собор в Пушкине отдали РПЦ на 49 лет

    Русская православная церковь получит в пользование еще один объект в Петербурге.

    Сегодня стало известно о передаче Санкт-Петербургской епархии Екатерининского собора в Пушкине. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте комитета имущественных отношений.

    В тексте документа говорится, что собор передается религиозной организации в безвозмездное пользование на 49 лет. Решение было принято после письменного заявления прихода. Оно было согласовано митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофием.

    Собор относится к числу выявленных объектов культурного наследия. Он был воссоздан и освящен в 2010 году. Отметим, что этот объект никогда не имел музейных функций.

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