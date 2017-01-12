Екатерининский собор в Пушкине отдали РПЦ на 49 лет

Русская православная церковь получит в пользование еще один объект в Петербурге.

Сегодня стало известно о передаче Санкт-Петербургской епархии Екатерининского собора в Пушкине. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте комитета имущественных отношений.В тексте документа говорится, что собор передается религиозной организации в безвозмездное пользование на 49 лет. Решение было принято после письменного заявления прихода. Оно было согласовано митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофием.Собор относится к числу выявленных объектов культурного наследия. Он был воссоздан и освящен в 2010 году. Отметим, что этот объект никогда не имел музейных функций.