Паутина
Недоступно в Вашей стране
Паутина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.01, 22:16
Мурманский губернатор рассказала Путину об уникальном хранилище реакторных отсеков. губернаторы, Мурманская область, Путин, Росатом, ядерные отходы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мурманский губернатор рассказала Путину об уникальном хранилище реакторных отсеков

3 комментария
Мурманский губернатор рассказала Путину об уникальном хранилище реакторных отсеков

Мурманский губернатор рассказала Путину об уникальном хранилище реакторных отсеков

Мурманский губернатор рассказала Путину об уникальном хранилище реакторных отсеков

    Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

    Глава региона рассказала о социально-экономической ситуации в области и особо остановилась на реализации уникального экологического проекта на Кольском полуострове — создании хранилища реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок.

    Проект реализовала госкорпорация «Росатом» вместе с немецкими коллегами, которые на различных этапах вложили более 600 млн евро.

    Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Что в результате получилось: это место называется Сайда Губа, оно полностью приведено в экологически безопасное состояние, создана инфраструктура для разделки атомных подводных лодок, формирования реакторных отсеков, и создана эффективнейшая система обращения с ядерными отходами. Это огромный комплекс, который способен принять на хранение 155 реакторных отсеков от атомных подводных лодок».

    По словам губернатора, предприятие не имеет аналогов в мире ни по уровню технологий, ни по уровню безопасности. Марина Ковтун пригласила президента посетить этот уникальный объект.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru