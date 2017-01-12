Мурманский губернатор рассказала Путину об уникальном хранилище реакторных отсеков

Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Проект реализовала госкорпорация «Росатом» вместе с немецкими коллегами, которые на различных этапах вложили более 600 млн евро.
Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Что в результате получилось: это место называется Сайда Губа, оно полностью приведено в экологически безопасное состояние, создана инфраструктура для разделки атомных подводных лодок, формирования реакторных отсеков, и создана эффективнейшая система обращения с ядерными отходами. Это огромный комплекс, который способен принять на хранение 155 реакторных отсеков от атомных подводных лодок».
По словам губернатора, предприятие не имеет аналогов в мире ни по уровню технологий, ни по уровню безопасности. Марина Ковтун пригласила президента посетить этот уникальный объект.
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