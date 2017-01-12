Мурманский губернатор рассказала Путину об уникальном хранилище реакторных отсеков

Владимир Путин встретился с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Глава региона рассказала о социально-экономической ситуации в области и особо остановилась на реализации уникального экологического проекта на Кольском полуострове — создании хранилища реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок.Проект реализовала госкорпорация «Росатом» вместе с немецкими коллегами, которые на различных этапах вложили более 600 млн евро., губернатор Мурманской области: «Что в результате получилось: это место называется Сайда Губа, оно полностью приведено в экологически безопасное состояние, создана инфраструктура для разделки атомных подводных лодок, формирования реакторных отсеков, и создана эффективнейшая система обращения с ядерными отходами. Это огромный комплекс, который способен принять на хранение 155 реакторных отсеков от атомных подводных лодок».По словам губернатора, предприятие не имеет аналогов в мире ни по уровню технологий, ни по уровню безопасности. Марина Ковтун пригласила президента посетить этот уникальный объект.