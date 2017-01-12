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  • 12.01, 20:44
Муж похитившей ребенка из роддома женщины не знал о подмене. Московская область, дети и подростки, похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Муж похитившей ребенка из роддома женщины не знал о подмене

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Муж похитившей ребенка из роддома женщины не знал о подмене

Муж похитившей ребенка из роддома женщины не знал о подмене

Муж похитившей ребенка из роддома женщины не знал о подмене

    Елена Спахова решилась унести из роддома Матвея, от которого отказались родители, после того, как потеряла собственного ребенка при родах. Шансов забеременеть вновь, по словам врачей, у нее практически не было.

    Драматичная история, которая началась в 2014 году, получила неожиданную развязку. Похищенный из детского отделения больницы в Дедовске новорожденный Матвей был найден живым и здоровым. В лице похитительницы мальчик, от которого отказались биологические родители, нашел любящую маму. Знакомые Елены Спаховой поражены открывшейся правдой. Они и представить не могли, что ребенок ей не родной.

    Светлана Аминова    , знакома Елены Спаховой: «Я никогда не могла и подумать на этих людей. Очень приличная семья. Ничего плохого не хочу сказать».

    Спахова унесла Матвея из роддома, где рожала сама. Женщина потеряла собственного ребенка, а врачи вскоре после этого сообщили ей, что забеременеть снова вряд ли удастся. Узнав о мальчике, от которого отказались родители, женщина проникла в палату и забрала его, пройдя мимо охраны и санитарок. Вероятно, ей удалось похищение, поскольку Елена 18 лет работала санитаркой и знала, как все устроено в больнице.

    Супруг подозреваемый даже не знал о подмене. Женщина побоялась рассказать мужу о смерти их ребенка и похищении. Мужчина последние два года считал Матвея, которого назвали Егором, своим сыном.

    Елена Фокина, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области: «Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы, сотрудники которых выехали по месту проживания женщины. Оригинал свидетельства о рождении ребенка предоставить она не смогла, а копия документа вызвала сомнения».

    Елена уже во всем призналась сыщикам и попросила об одном: разрешить ей хотя бы изредка видеться с малышом. В отношении Спаховой избрали меру пресечения: ее отпустили из изолятора временного содержания под подписку о невыезде.

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