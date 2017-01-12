В Муроме назвали чушью версию об украинском происхождении русского богатыря

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Говорит Москва».
театра-музея Ильи Муромца в городе Муроме раскритиковала украинских чиновников, попытавшихся изменить версию о происхождении богатыря.
Юлия Елепова: «Тем более Илья Муромец — былинный персонаж, его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре, поэтому я сомневаюсь в необходимости говорить о чуши, которую пишут украинские СМИ».
Ранее сообщалось, что украинские чиновники из министерства обороны отредактировали информацию о русском богатыре Илье Муромце в «Википедии». Они пытались доказать, что богатырь родился в селе под Черниговом на Украине, а не во Владимирской области России.
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