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  • 12.01, 20:44

В Муроме назвали чушью версию об украинском происхождении русского богатыря

2 комментария

В Муроме назвали чушью версию об украинском происхождении русского богатыря

В Муроме назвали чушью версию об украинском происхождении русского богатыря

Генеральный директор театра-музея Ильи Муромца в городе Муроме раскритиковала украинских чиновников, попытавшихся изменить версию о происхождении богатыря.

По словам Юлии Елеповой, в музее пользуются источниками древнерусской литературы. Все, что в нем рассказывают или показывают, по ее словам, приближено к реальной истории, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Юлия Елепова: «Тем более Илья Муромец — былинный персонаж, его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре, поэтому я сомневаюсь в необходимости говорить о чуши, которую пишут украинские СМИ».

Ранее сообщалось, что украинские чиновники из министерства обороны отредактировали информацию о русском богатыре Илье Муромце в «Википедии». Они пытались доказать, что богатырь родился в селе под Черниговом на Украине, а не во Владимирской области России.

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