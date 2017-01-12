Ученые из Петербурга изобрели спасательный браслет

Гаджет предназначен для спасения человека на воде.

Петербургские ученые изобрели спасательный браслет, аналогов которому нет в мире. Сейчас идут последние доработки, и специалисты в скором времени начнут тестировать устройство.Гаджет надевается на шею, весит 170 граммов. Но при чрезвычайной ситуации может спасти жизнь, превратившись в надувной круг. Причем активировать устройство можно двумя способами: вручную или автоматически.Разработчики считают, что расположение спасательного круга на шее является очень физиологичным. Даже если человек без сознания, то его голова будет запрокинута вверх, а дыхательные пути свободны. Кроме этого, устройство оборудовано специальным датчиком.Для модников разработчики готовы украсить свое изобретение, выполнив его в разных цветах. Ориентировочная стоимость гаджета будет около 4 тысяч рублей.