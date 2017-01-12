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  • 12.01, 19:14
Ученые из Петербурга изобрели спасательный браслет. Санкт-Петербург, изобретения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ученые из Петербурга изобрели спасательный браслет

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Ученые из Петербурга изобрели спасательный браслет

Ученые из Петербурга изобрели спасательный браслет

Ученые из Петербурга изобрели спасательный браслет

    Гаджет предназначен для спасения человека на воде.

    Петербургские ученые изобрели спасательный браслет, аналогов которому нет в мире. Сейчас идут последние доработки, и специалисты в скором времени начнут тестировать устройство.

    Гаджет надевается на шею, весит 170 граммов. Но при чрезвычайной ситуации может спасти жизнь, превратившись в надувной круг. Причем активировать устройство можно двумя способами: вручную или автоматически.

    Разработчики считают, что расположение спасательного круга на шее является очень физиологичным. Даже если человек без сознания, то его голова будет запрокинута вверх, а дыхательные пути свободны. Кроме этого, устройство оборудовано специальным датчиком.

    Для модников разработчики готовы украсить свое изобретение, выполнив его в разных цветах. Ориентировочная стоимость гаджета будет около 4 тысяч рублей.

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