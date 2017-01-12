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  • 12.01, 20:44

Министерство финансов США ввело санкции против сирийских военных

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Министерство финансов США ввело санкции против сирийских военных

Министерство финансов США ввело санкции против сирийских военных

Министерство распространило сегодня соответствующее заявление на своем сайте.

Минфин ввел санкции в отношении ряда военных и гражданских лиц Сирии. В новом черном списке США оказались 18 человек, связанных, как отмечают в Вашингтоне, с властями САР. В частности, это полковники и генералы сирийских ВМС, ВВС, сухопутных войск, сил ПВО и республиканской гвардии.

Напомним, в конце прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против шестерых сирийских министров, а также ряда граждан. Кроме того, под ограничения попали руководители российского «Темпбанка».

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