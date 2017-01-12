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  • 12.01, 22:16
Медведев назвал технологическое отставание главным риском для российской экономики. Медведев, технологии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Медведев назвал технологическое отставание главным риском для российской экономики

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Медведев назвал технологическое отставание главным риском для российской экономики

Медведев назвал технологическое отставание главным риском для российской экономики

    Мировой экономике мешает политика, а России нужны структурные реформы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая Гайдаровский форум.

    Последний год подкинул много тем для дискуссий: выход Великобритании из Евросоюза, победа Трампа в США. Ведущие эксперты не упустили возможности обсудить все это с членами российского правительства. Но главное, что было во всех выступлениях, — это ощущение поворота: мир вступает в новый этап, надо поймать новое направление, оседлать тренд.

    Уже этим летом Россия может получить сразу несколько программ системных реформ — от Алексея Кудрина и от Александра Шохина. Об этом глава РСПП рассказал сам, объяснив, что без глубоких реформ не достичь амбициозных целей, поставленных Владимиром Путиным.

    Эксперты сходятся в том, что Россия неплохо справилась с экономическими испытаниями, но ее потенциал больше, чем то, что страна показывает сейчас.

    Дэвид Липтон, первый заместитель Директора-распорядителя МВФ: «В ближайшие 10 лет мы увидим огромную техническую революцию, сопоставимую с промышленной революцией».

    Эти слова услышал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он сегодня заявил, что государство будет сокращать свою долю в экономике. Кажется, на форум премьер-министр пришел под впечатлением от пресс-конференции Дональда Трампа. «В некоторых странах политики зажигают не по-детски», — сказал Медведев в начале своей речи.

    Несмотря на санкции, Россия не стремится к самоизоляции и сегодня испытывает те же трудности, что и другие страны мира. Это, по словам премьера, «дефицит инвестиций и затянувшийся паралич кредитов».

    Дмитрий Медведев: «Я считаю, что риск нарастания технологического отставания в нашей стране является одним из наиболее серьезных вызовов, может быть, самым серьезным вызовом, который стоит перед нашей экономикой. Я думаю, что это нам тоже нужно обязательно и обсуждать, и конечно, решение принимать по этому поводу».

    Ранее на Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что правительство обсуждает введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Но Дмитрий Медведев заявил, что вопрос в повестке дня не стоит.

    Дмитрий Медведев: «Вот мы довольно уже давно договорились не трогать налоговую систему, в конце года президент сказал, я сказал, что вопрос прогресса по налогу на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит. Но все равно нужно обязательно кому-то из коллег по правительству сказать, что этот вопрос обсуждается. Не обсуждается».

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Морозова.

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