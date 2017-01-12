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  • 12.01, 20:44

Претендент на пост главы Пентагона разделяет желание Трампа сотрудничать с РФ

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Претендент на пост главы Пентагона разделяет желание Трампа сотрудничать с РФ

Претендент на пост главы Пентагона разделяет желание Трампа сотрудничать с РФ

Претендент на пост главы Пентагона разделяет желание Трампа сотрудничать с РФ
  • Фото Associated Press © 2017, Lauren Victoria Burke

    • Генерал Джеймс Мэттис, выдвинутый на пост министра обороны США, разделяет стремление Дональда Трампа взаимодействовать с Россией. Об этом он заявил в письменных ответах на вопросы комитета по делам вооруженных сил Сената.

    По его словам, Россия решила стать стратегическим конкурентом Соединенных Штатов, но это не закрывает путь к возможному взаимодействию.

    Джеймс Мэттис: «Мы взаимодействовали с Россией даже в самые темные дни холодной войны, и я поддерживаю желание избранного президента (США) сейчас взаимодействовать с Россией».

    При этом Мэттис подчеркнул, что сейчас Россия является серьезным поводом для беспокойства из-за своей деятельности сразу «на нескольких фронтах». Он обвинил Россию в попытках подорвать НАТО и высказался на укрепление альянса. По мнению генерала, США должны противостоять России, если ее действия противоречат американским интересам, сообщают западные СМИ.

    Избранный президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что выступает за сотрудничество с Россией для решения мировых проблем. Противников хороших отношений с РФ на прошлой неделе он назвал дураками. О том, что двум странам нужно переходить к сотрудничеству в ряде областей, накануне заявил и Рекс Тиллерсон, претендующий на пост госсекретаря США.

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