Претендент на пост главы Пентагона разделяет желание Трампа сотрудничать с РФ

Генерал Джеймс Мэттис, выдвинутый на пост министра обороны США, разделяет стремление Дональда Трампа взаимодействовать с Россией. Об этом он заявил в письменных ответах на вопросы комитета по делам вооруженных сил Сената.
Джеймс Мэттис: «Мы взаимодействовали с Россией даже в самые темные дни холодной войны, и я поддерживаю желание избранного президента (США) сейчас взаимодействовать с Россией».
При этом Мэттис подчеркнул, что сейчас Россия является серьезным поводом для беспокойства из-за своей деятельности сразу «на нескольких фронтах». Он обвинил Россию в попытках подорвать НАТО и высказался на укрепление альянса. По мнению генерала, США должны противостоять России, если ее действия противоречат американским интересам, сообщают западные СМИ.
назвал дураками. О том, что двум странам нужно переходить к сотрудничеству в ряде областей, накануне заявил и Рекс Тиллерсон, претендующий на пост госсекретаря США.
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