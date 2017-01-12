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  • 12.01, 19:14
Градозащитники раскритиковали транспортную концепцию Петербурга. Санкт-Петербург, градозащитники Петербурга, дороги, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Градозащитники раскритиковали транспортную концепцию Петербурга

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Градозащитники раскритиковали транспортную концепцию Петербурга

Градозащитники раскритиковали транспортную концепцию Петербурга

    По мнению активистов, концепция получилась странной. Кроме того, документ содержит ряд сомнительных проектов по строительству дорог.

    Градозащитники обсудили концепцию развития транспортной инфраструктуры Петербурга до 2043 года. К ним присоединились экономисты, транспортники и специалисты по логистике. Небольшой зал с трудом вместил всех желающих проанализировать документ, созданный по заказу городских властей.

    Выяснилось, что стратегию готовили пять организаций, которые при этом друг с другом не взаимодействовали. В итоге концепция, по мнению собравшихся, получилась странной.

    В нее вошли проекты, от которых в свое время власти отказались. Среди них Орловский тоннель, Новоадмиралтейский мост, трасса М7, проходящая через Удельный парк, а также продолжение Аптекарской набережной вдоль Лопухинского сада. Обнаружили градозащитники в картах и новые дороги, необходимость в которых им кажется весьма сомнительной. Например, трасса в районе намывных территорий близ Лисьего Носа.

    Кроме того, карты авторов пестрят транспортными развязками чуть ли не на каждом перекрестке. Исключение составляет только исторический центр города.

    Впрочем, градозащитники уверены, что при более детальном изучении концепции в ней найдутся и нарушения границ охранных зон памятников культурного наследия. Эта стратегия может лечь в основу изменений генплана, который совсем недавно уже корректировался.

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