Муж-изменщик с любовницей умерли после секса в гараже в Подмосковье

Житель Подмосковья и его любовница скончались после секса в машине в запертом гараже. Их обнаженные тела обнаружила жена мужчины.Федеральное агентство новостей (ФАН), жительница Подмосковья забила тревогу, когда ее муж не вернулся с работы. Женщина решила проверить гараж, однако он оказался заперт. При этом изнутри раздавался звук работающего двигателя машины.
Женщина вызвала спасателей, которые вскрыли гараж. В салоне автомобиля они обнаружили обнаженные тела мужчины и его любовницы. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
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