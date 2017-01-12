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  • 12.01, 19:15

Песков о запрете вещания «Дождя»: деструктивная линия Киева продолжается

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Песков о запрете вещания «Дождя»: деструктивная линия Киева продолжается

Песков о запрете вещания «Дождя»: деструктивная линия Киева продолжается

Пресс-секретарь президента России прокомментировал решение Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о запрете российского канала «Дождь».

Дмитрий Песков раскритиковал постановление киевских властей о прекращении вещания «Дождь» на территории Украины. Его слова приводятся на сайте телеканала.

Дмитрий Песков: «Деструктивная линия Киева продолжается».

О решении Украины запретить вещание «Дождя» стало известно сегодня. Согласно постановлению Нацсовета, в течение месяца провайдеры должны найти новый канал, чтобы заменить запрещенный российский. Ориентировочно это произойдет 13 февраля.

Причиной исключения из списка разрешенных к трансляции каналов стало то, что журналисты «Дождя» посещали Крым в нарушение украинских законов, кроме того, в эфире полуостров был отмечен на карте как регион РФ. Также канал транслировал российскую рекламу и показывал фильмы российского производства в канун Нового года.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга назвала «парадоксальным» актом цензуры блокировку «Дождя» на Украине, передает ТАСС.

Мария Захарова: «Мы сделаем все для того, чтобы соответствующие профильные международные площадки не просто высказались, а повлияли на эту тему для того, чтобы трансляция телеканала „Дождь“ и других российских телеканалов все-таки была возобновлена. Хотя, скажу откровенно, надежды на это очень мало».

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