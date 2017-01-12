Военные и МЧС вместе тренировались спасать солдат из огня

Бойцы Западного военного округа и сотрудники МЧС сегодня провели совместные учения по спасению людей во время чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области.

По легенде, на полигоне в Сертолове из огня вытаскивали солдат, оказавшихся в обрушающемся и горящем здании. Подобные ЧП в последнее время происходят в вооруженных силах всё реже, но всё равно имеют место. Слаженные действия военных и спасателей позволили уже через несколько минут вынести из здания условно пострадавших, после чего его потушили сотрудники МЧС.Практику такого межведомственного взаимодействия перенимали несколько десятков старших офицеров и генералов Западного военного округа. Они находятся в Сертолове на организационно-мобилизационных сборах руководящего состава. Изучение нового опыта и закрепление имеющихся знаний помогут им подготовить своих подчиненных к масштабным учениям «Запад-2017». Всего в мобилизационных сборах принимают участие 160 старших и высших офицеров Западного военного округа.