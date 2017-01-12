Путин отправил в отставку главу Адыгеи

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мурата Кумпилова врио главы Адыгеи.указ.
Из указа: «Назначить Кумпилова Мурата Каральбиевича временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея до вступления в должность лица, избранного главой Республики Адыгея».
Ранее сегодня Путин на встрече с экс-главой республики Асланом Тхакушиновым одобрил его намерение уйти в отставку. Глава государства также положительно отозвался о предложении, чтобы этот пост занял председатель парламента Адыгеи Мурат Кумпилов.
На встрече Путин поблагодарил за работу главу республики и обратился к Кумпилову.
Владимир Путин: «Говорить вам ничего не нужно про республику, сами все хорошо знаете, знаете задачи, которые стоят перед республикой с точки зрения развития, задачи, решение которых ожидается людьми. Человек вы опытный. Надеюсь, что этот тандем продолжится у вас и будет эффективно функционировать. Желаю вам успехов».
В ходе встречи Тхакушинов сообщил главе государства, что пост глав Адыгеи он занимал 10 лет, а с Кумпиловым проработал восемь лет.
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