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  • 12.01, 19:14

Путин отправил в отставку главу Адыгеи

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Путин отправил в отставку главу Адыгеи

Путин отправил в отставку главу Адыгеи

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мурата Кумпилова врио главы Адыгеи.

О назначении Кумпилова сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ.

Из указа: «Назначить Кумпилова Мурата Каральбиевича временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея до вступления в должность лица, избранного главой Республики Адыгея».

Ранее сегодня Путин на встрече с экс-главой республики Асланом Тхакушиновым одобрил его намерение уйти в отставку. Глава государства также положительно отозвался о предложении, чтобы этот пост занял председатель парламента Адыгеи Мурат Кумпилов.

На встрече Путин поблагодарил за работу главу республики и обратился к Кумпилову.

Владимир Путин: «Говорить вам ничего не нужно про республику, сами все хорошо знаете, знаете задачи, которые стоят перед республикой с точки зрения развития, задачи, решение которых ожидается людьми. Человек вы опытный. Надеюсь, что этот тандем продолжится у вас и будет эффективно функционировать. Желаю вам успехов».

В ходе встречи Тхакушинов сообщил главе государства, что пост глав Адыгеи он занимал 10 лет, а с Кумпиловым проработал восемь лет.

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