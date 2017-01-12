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  • 12.01, 19:14
Питерские чиновники не обращают внимания на коммунальный кошмар в Лисьем Носу. ЖКХ, Санкт-Петербург, жилье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Питерские чиновники не обращают внимания на коммунальный кошмар в Лисьем Носу

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Питерские чиновники не обращают внимания на коммунальный кошмар в Лисьем Носу

Питерские чиновники не обращают внимания на коммунальный кошмар в Лисьем Носу

Питерские чиновники не обращают внимания на коммунальный кошмар в Лисьем Носу

    Жильцы разрушающихся домов в поселке Лисий Нос, которые еще в начале 1980-х годов были признаны непригодными для проживания, так и не дождались обещанного обследования построек. Более двух десятков семей вынуждены жить в невыносимых условиях.

    Два деревянных дома строились в 1957 году для сотрудников Балтийского завода как временные. Протекающая крыша, печное отопление (причем печи давно разваливаются), выгребная яма вместо канализации, отсутствие водопровода — это краткий список коммунальных ужасов. В августе 2016-го чиновники обещали решить проблемы до конца года, однако этого не произошло.

    С момента последнего визита журналистов НТВ на Зеленый проспект Лисьего Носа прошло ровно полгода. С тех пор, кажется, мало что изменилось. Люди по-прежнему ходят за водой к колонке. Правда, говорят, осенью ее успели как-то хитро повредить и вода начала замерзать даже в нулевую температуру. Сейчас исправили, но, видимо, не до конца.

    Кое-где управляющая компания отремонтировала крыши. Правда, говорят, всё равно протекают. Выгребные ямы закрыли. Но этому рады лишь местные коты: они нашли себе новый навес. А жильцы жалуются: изнутри стенки не укрепили, стоки продолжают попадать в подвалы.

    Алексей Сухов, житель поселка Лисий Нос: «Когда они делали навес, приехал ассенизатор чистить ямы. Дошло до того, что забыли сначала люк сделать. Они просто накрыли яму железом, а люк не сделали. В итоге, как он будет чистить яму? Ассенизатор уехал обратно».

    Местную администрацию неоднократно просили убирать дорожки от снега. Но дождались только небольшой кучи песка. Терпение, кажется, закончилось у всех. За лопаты взялись даже самые маленькие жители.

    Как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, в каком состоянии дом, становится понятно, как только входишь в подъезд. Во-первых, никак не закрывается дверь, поэтому здесь температура воздуха примерно такая же, как на улице. Зимой промерзшие стены и ступеньки, видна наледь. Но самое тяжелое, уверяют местные жители, когда начинаются сквозняки и продувает все двери.

    Подробнее — в репортаже НТВ.

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