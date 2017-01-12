В ходе спецоперации в Чечне погибли двое бойцов Росгвардии

Двое военнослужащих Росгвардии погибли во время спецоперации в Чечне. Там ликвидировали бандитскую сеть, связанную с террористической группировкой «Исламское государство».сообщается, что семьи погибших сотрудников Росгвардии получат по 1 млн рублей, а самих бойцов решено представить к госнаградам.
Операция прошла в двух районах республики. Военные блокировали группу бандитов. Четырех боевиков уничтожили. Одному удалось сбежать. Сейчас его разыскивают.
За ходом операции следил глава республики Рамзан Кадыров. Он заявил, что правоохранительные органы выявили практически всех пособников бандитов. Некоторые из них — родственники ликвидированного 10 лет назад Исы Мускиева. Вместе с братом его подозревают в убийствах десятков мирных жителей Чечни.
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