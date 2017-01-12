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  • 12.01, 19:14
В Лондоне прошла панихида по последнему послу царской России в Англии. Великобритания, дипломатия, история, Лондон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Лондоне прошла панихида по последнему послу царской России в Англии

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В Лондоне прошла панихида по последнему послу царской России в Англии

В Лондоне прошла панихида по последнему послу царской России в Англии

В Лондоне прошла панихида по последнему послу царской России в Англии

    Память последнего руководителя дипломатической миссии царской России в Лондоне почтили в Вестминстерском соборе.

    Бенкендорф умер 100 лет назад. Посол всячески пытался предотвратить Первую мировую войну, не допуская сближения Берлина и Лондона. Однако осуществить задуманное ему так и не удалось.

    Александр Крамаренко, советник-посланник посольства РФ в Великобритании: «Он пытался создать формальный тройственный альянс между Великобританией, Россией и Францией, который был бы в состоянии остановить войну, не дать немцам развязать ее, в надежде, что они не будут иметь дело с Великобританией и ее морским флотом».

    Прощание состоялось в главном католическом соборе страны. К могиле Бенкендорфа возложили цветы. На панихиду пришли сотрудники российского посольства, чтобы почтить память коллеги.

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