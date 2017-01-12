Глава ПАСЕ: полномочия России едва ли будут восстановлены в январе

Полномочия российской делегации в ПАСЕ, скорее всего, не будут восстановлены в январе, сообщил глава ассамблеи Педро Аграмунт по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Педро Аграмунт: «У нас была довольно длинная и конструктивная встреча. К сожалению, ситуация с участием делегации РФ в ПАСЕ сложная. Скорее всего, полномочия российской делегации в конце месяца не будут подтверждены».
При этом глава ПАСЕ выразил готовность развивать диалог и сотрудничество и пообещал приложить усилия для решения проблемы с участием российской делегации в ПАСЕ.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, принимавший участие во встрече, в свою очередь подчеркнул, что в работе пленарных заседаний ПАСЕ до восстановления полномочий российские парламентарии участвовать не будут.
Вячеслав Володин накануне встречи с Аграмунтом назвал бессмысленным участие РФ в ПАСЕ до изменения регламента ассамблеи.
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