Медведев: мировой экономике угрожает долгосрочная стагнация

Политические барьеры и санкции вызывают напряжение во всем мире, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии Гайдаровского форума в Москве.

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Москва

По словам премьера, глобальной экономике угрожает стагнация, это требует структурных реформ, в том числе и в России.: «Очевидно, что есть одна общая проблема — это риск долгосрочной стагнации. Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, требуются серьезные структурные реформы».Медведев также добавил, что в стране необходимо развивать конкуренцию и снижать присутствие государства в экономике.