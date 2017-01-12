Медведев: мировой экономике угрожает долгосрочная стагнация

Политические барьеры и санкции вызывают напряжение во всем мире, заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии Гайдаровского форума в Москве.
Дмитрий Медведев: «Очевидно, что есть одна общая проблема — это риск долгосрочной стагнации. Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, требуются серьезные структурные реформы».
Медведев также добавил, что в стране необходимо развивать конкуренцию и снижать присутствие государства в экономике.
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