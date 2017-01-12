Десятки человек пришли на открытие памятника Сергею Королёву в Подмосковье

Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося советского конструктора Сергея Королёва. В Москве и области по этому случаю прошли памятные мероприятия.
Сергей Крикалёв, космонавт-испытатель: «Это не просто памятник каким-то отдельным событиям, это памятник тому героическому времени. Потому что создавались первые ракеты, строились первые спутники, строились первые корабли, начали подготовку космонавты. Мы делаем все, чтобы продолжать линию, которая началась много лет назад».
Сергей Королёв считается основоположником так называемой практической космонавтики. Он создал первый в истории пилотируемый космический корабль, сконструировал первый искусственный спутник и баллистические ракеты. Ученый разрабатывал больше 200 научных проектов, среди которых — строительство первой орбитальной станции, высадка на Луну, покорение Марса и многое другое.
Подробности — в видеоматериале.
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