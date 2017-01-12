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  • 12.01, 16:12

Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора

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Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора

Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора

С юридической точки зрения Исаакиевский собор останется в собственности Санкт-Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор города Михаил Мокрецов на пресс-конференции в четверг.

Михаил Мокрецов: «Петербург осуществляет все права и несет всю ответственность как собственник данного объекта. Его юридический статус не меняется. Петербург остается собственником этого здания».

Он пояснил, что речь идет о передаче собора в ведение церкви на условиях безвозмездного пользования, а не на условиях изменения права собственности, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что администрация Санкт-Петербурга решила передать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви. При этом отмечалось, что здание полностью сохранит музейно-просветительскую функцию. У решения о передаче собора в пользование РПЦ нашлись как сторонники, так и противники. При этом юристы сочли, что решение администрации Петербурга не противоречит законодательству.

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