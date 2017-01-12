Главврача уфимской больницы уволили после скандала с пациенткой, вынужденной ползти по лестнице

Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача больницы, в которой пациентку вынудили ползти по лестнице.Комсомольской правды» со ссылкой на слова Хамитова, в случившемся виноват прежде всего главврач.
Рустэм Хамитов: «Виноват прежде всего главный врач. Я дал указание освободить его от занимаемой должности. Думаю, это будет уроком для других».
Напомним, громкий скандал разгорелся после того, как в Сети появилось видео, на котором женщина с забинтованной ногой на четвереньках спускается по лестнице. Выяснилось, что все произошло в поликлинике №1, где отсутствуют пандусы и подъемники, а лифт уже два года не работает.
Рустэм Хамитов: «Это очередной пример равнодушного, бездушного отношения к людям. Такое мы будем жесточайшим образом карать».
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