В Кремле ответили на слова Трампа об уважении

Уважение в отношениях РФ и США может быть только взаимным, подчеркнул
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Дональда Трампа о том, что при нем Россия будет уважать Штаты больше, чем при других американских лидерах.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент Путин своими действиями и в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров. Но это уважение может быть только взаимным. Односторонним оно быть не может».
По словам Пескова, в Москве тоже рассчитывают, что Владимир Путин и Дональд Трамп поладят между собой. Представитель Кремля также напомнил слова избранного президента США о готовности к диалогу с Москвой.
Дмитрий Песков: «Это не значит, что это готовность согласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно. Такого в Москве не ожидают. Но вести диалог — то, на что стоит надеяться, и то, что поможет нам искать выход из многих сложных ситуаций».
Накануне на пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что при необходимости будет в отношениях с Россией не менее жестким, чем Хиллари Клинтон, но надеется наладить контакт с Владимиром Путиным, так как российская сторона может помочь в решении общих проблем.
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