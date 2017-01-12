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  • 12.01, 16:12
В Кремле ответили на слова Трампа об уважении. Песков, Путин, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Кремле ответили на слова Трампа об уважении

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В Кремле ответили на слова Трампа об уважении

В Кремле ответили на слова Трампа об уважении

    Уважение в отношениях РФ и США может быть только взаимным, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Дональда Трампа о том, что при нем Россия будет уважать Штаты больше, чем при других американских лидерах.

    С точки зрения Кремля, взаимного уважения в российско-американских отношениях должно быть гораздо больше, отметил Песков.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент Путин своими действиями и в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров. Но это уважение может быть только взаимным. Односторонним оно быть не может».

    По словам Пескова, в Москве тоже рассчитывают, что Владимир Путин и Дональд Трамп поладят между собой. Представитель Кремля также напомнил слова избранного президента США о готовности к диалогу с Москвой.

    Дмитрий Песков: «Это не значит, что это готовность согласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно. Такого в Москве не ожидают. Но вести диалог — то, на что стоит надеяться, и то, что поможет нам искать выход из многих сложных ситуаций».

    Накануне на пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что при необходимости будет в отношениях с Россией не менее жестким, чем Хиллари Клинтон, но надеется наладить контакт с Владимиром Путиным, так как российская сторона может помочь в решении общих проблем.

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